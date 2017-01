Ivanka Trump rinuncia agli affari per concentrarsi su Casa Bianca

New York, 10 gen. (askanews) - Ivanka Trump, la figlia del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, si dimetterà da tutti gli incarichi all'interno della Trump Organization, visto che suo marito, Jared Kushner, sarà nominato consigliere senior alla Casa Bianca. Lo affermano diversi media statunitensi.

Ivanka, 35 anni, lascerà anche i suoi incarichi nella casa di moda che porta il suo nome. Secondo i media, la figlia del presidente eletto venderà anche le sue azioni nelle aziende di famiglia. Secondo la stampa, questo la renderà libera di seguire il padre e il marito alla Casa Bianca e, visto che la moglie di Donald Trump, Melania, ha detto che passerà molto del suo tempo a New York con il figlio Barron, Ivanka potrebbe essere in qualche modo la vera 'first lady' della prossima amministrazione. Di sicuro, sarà la 'first daughter' più in vista nella storia della nazione.