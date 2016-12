Il presidente russo nel messaggio di auguri per l'Anno nuovo

Mosca, 30 dic. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha colto l'occasione degli auguri di fine anno per reiterare l'invito in Russia al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, anche per "discutere temi di attualità". Lo rende noto il Cremlino. Putin aveva già invitato il presidente italiano nel messaggio augurale dello scorso anno.

"Rivolgendosi al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella - riferisce il Cremlino - Putin ha sottolineato che, nonostante i tempi difficili per l'Europa e il mondo, l'anno trascorso, la Russia e l'Italia hanno sostenuto un dialogo bilaterale costruttivo, hanno collaborato negli affari regionali e internazionali".

Il presidente russo ha inoltre ribadito al "presidente italiano l'invito a visitare la Russia per una discussione approfondita sui temi bilaterali di attualità all'ordine del giorno e sulle questioni chiave della politica mondiale".

