Israele, Netanyahu: conferenza di Parigi è una "farsa"

Stato ebraico boicotta sforzi francesi per pace in Medio oriente

Roma, 12 gen. (askanews) - La conferenza internazionale organizzata domani a Parigi per rilanciare il processo di pace israelo-palestinese, boicottata da Israele, è una "farsa": è quanto ha detto oggi il primo ministro dello Stato ebraico, Benjamin Netanyahu.

Ieri la vice ministro degli Affari esteri, Tzipi Hotovely, aveva affermato che l'unica via per la pace è rappresentata dai negoziati diretti tra israeliani e palestinesi ed aveva definito la conferenza di Parigi "un'illusione nefasta" per i palestinesi.

(fonte afp)