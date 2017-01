Israele, arresti per minacce a giudici dopo condanna soldato

Gerusalemme, 5 gen. (askanews) - La polizia israeliana ha arrestato due persone a seguito di minacce nei confronti di un giudice e di altri funzionari a seguito della condanna per omicidio colposo di un soldato israeliano che ha ucciso un palestinese fermo a terra. L'esercito israeliano ha anche assegnato guardie del corpo ai tre giudici che hanno condannato il soldato ventenne franco-israeliano, il sergente Elor Azaria, al termine di un processo militare iniziato a maggio, che ha profondamente diviso Israele. Il verdetto è stato duramente criticato dagli attivisti di estrema destra, mentre i politici di destra, tra cui il premier Benjamin Netanyahu, hanno chiesto al grazia per il soldato.

La polizia ha arrestato due persone a Gerusalemme e nella città di Kiryat Gat per incitamento alla violenza online.secondo il sito Ynet, i post di un 54enne e di una 22enne includevano minaccia di morte per la presidente del tribunale militare, colonnello Maya Heller. No comment dell'esercito e del ministero della Giustizia sulle ulteriori misure di sicurezza a protezione di Heler e degli altri due giudici, i colonnelli Carmel Wahabi e Yaron Sitbon. Anche il procuratore militare Nadav Weissman sarebbe sotto scorta. Ieri a Tel Aviv ci sono stati scontri con i manifestanti davanti al quartier general dell'esercito, dal quale è stata annunciata la condanna. Anche il capo di Stato maggiore Gadi Eisenkot ha ricevuto minacce e qualcuno dei sostenitori di Azaria ha suggerito che finirà come Yitzhak Rabin, il premier ucciso nel 1995 da un estremista ebraico. Minacce anche per il presidente del Parlamento Yuli Edelstein. "Le dichiarazioni di ieri contro il capo di Stato maggiore e i giudici militari dovrebbero indignare chiunque vive in Israele" ha detto Edelstein. "mi aspetto che tutti noi eletti e voci di rilievo ci uniamo per prendere posizione senza equivoci per la libertà di espressione e contro la libertà di incitamento e disprezzo".

Il caso è balzato a rilevanza nazionale quando un video dell'episodio, avvenuto il 24 marzo e Hebron, è stato messo online ed è diventato virale. Il video mostra Abdul Fatah al-Sharif, 21 anni, ferito a terra insieme a un altro uomo, dopo che ha ferito lievemente con un coltello un militare. Azaria gli spara in testa senza apparente motivo. Secondo il tribunla il militare il soldato non aveva motivo di uccidere al Sharif, che in quel momento non rappresentava una minaccia. Rischia fino a 20 anni di carcere e la sentenza sulla pena è attesa il 15 gennaio. Secondo il quotidiano filogovernativo Hayom un sondaggio mostra che il 70% degli israeliani è favorevole alla grazia. E' il presidente Reuven Rivlin che dovrà esprimersi in merito.

(fonte afp)