Iraq, salvare il leone di Mosul: nello zoo dopo cacciata Isis

Mosul, 22 feb. (askanews) - Salvare il leone Simba e l'orso Lula, gli ultimi due residenti rimasti nello zoo di Mosul devastato dai combattimenti dopo essere stato liberato dai jihadisti dello Stato Islamico (Isis) grazie ad una vasta offensiva lanciata dall'esercito iracheno lo scorso 17 ottobre.

I due esemplari sono coperti di fango ed escrementi in mezzo ad un puzzo di carogna che avvolge lo zoo di Al-Nour. Per proteggersi, il dottor Amir Khalil copere il naso con una mascherina chirurgica. Delicatamente, questo veterinario riempie la siringa prima di avvicinarsi a Simba. Utilizzando una cerbottana, che spinge l'anestetico nel fianco del leone, il quale cade sulle barre di metallo in un boato impressionante.

"Nessuno è venuto nelle gabbie nelle ultime settimane. Sono molto sporchi. E' disumano lasciare che il re degli animali in un posto del genere", si lamenta il dottor Khalil, un membro dell'organizzazione internazionale "Quattro zampe" che aiuta gli animali in tutto il mondo.

Soprannominato in omaggio al protagonista del cartone animato "Re Leone", Simba giace a terra, vinto dalla anestetico. "Mi si spezza il cuore", sospira Anas al-Hakam, un abitante di 27 anni venuto a sostenere il dottor Khalil. "Non potevamo andare allo zoo durante la guerra a causa dell'Isis. Ma ora siamo qui".

In lontananza, il suono dei bombardamenti a ricordare che la guerra continua a Mosul, la cui parte orientale è stata liberata alla fine di gennaio dagli uomini del Califfato nero che avevano espugnato la città nell'estate del 2014.