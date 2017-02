Iraq, forze speciali entrano per la prima volta a Mosul Ovest

Athbah (Iraq), 24 feb. (askanews) - Le forze speciali irachene sono entrate in un quartiere di Mosul Ovest per la prima volta da quattro mesi a questa parte, quando è partita l'offensiva per riconquistare la città. Lo ha annunciato un comandante iracheno.

Sami al Aridhi, tenente generale del Servizio antiterrorismo, ha dichiarato che i suoi uomini avevano riconquistato una base militare e un villaggio a sudovest di Mosul ed erano entrati in un quartiere residenziale della città.

(fonte AFP)