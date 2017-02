Iraq, forze irachene controllano la pista dell'aeroporto di Mosul

Stamane lanciata l'offensiva per strapparne il controllo all'Isis

Roma, 23 feb. (askanews) - Le forze della polizia federale irachena, sostenute dagli Stati uniti, hanno fatto irruzione all'aeroporto internazionale di Mosul ed hanno preso il controllo della pista: lo ha annunciato un funzionario iracheno, citato da Fox News.

Le forze irachene, sostenute da jet, droni ed elicotteri hanno lanciato questa mattina l'attacco contro lo scalo della città roccaforte del gruppo dello Stato islamico in Iraq.

La battaglia per il controllo dell'aeroporto di Mosul viene considerata di fondamentale importanza per il buon esito dell'offensiva lanciata dalle truppe irachene per strappare il controllo della città ai jihadisti dell'Isis.

Le autorità irachene hanno dichiarato un mese fa la parte Est di Mosul totalmente libera dall'Isis.