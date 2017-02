Iraq, esercito: colpito vertice Isis. Ignota sorte al Baghdadi

Roma, 13 feb. (askanews) - In un comunicato emesso oggi, l'esercito iracheno ha annunciato che la sua aviazione ha compiuto un raid contro una abitazione dove si stava tenendo una riunione di comandanti dello Stato Islamico (Isis) alla quale si riteneva fosse presente anche il leader dell'organizzazione Abu Bakr al Baghdadi, come riferiscono oggi media arabi dopo le notizie sul ferimento del 'Califffo' ed il suo trasferimento in Siria.

"Sabato scorso, caccia F-16 dell'aviazione militare irachena hanno preso di mira una casa nella parte occidentale dell'Iraq", recita il testo del comunicato nel quale sono stati resi noti i nomi di 13 comandanti dell'organizzazione uccisi nel raid, tra cui tuttavia non figura quello di al Baghdadi.