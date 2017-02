Iraq, a Mosul radio Isis tace e jihadisti in fuga

Roma, 25 feb. (askanews) - La battaglia per la liberare dallo Stato Islamico la città di Mosul sembra ad una svolta: secondo quanto viene riferito dai social media iracheni, la radio del Califfato "al Bayan" che ha la sua sede in città avrebbe interrotto le trasmissioni mentre ci sarebbe anche una "fuga generalizzata" dei jihadisti dai quartieri meridionali del capoluogo di fronte all'avanzata dei governativi.

Non solo ma l'esercito ha annunciato la riconquista della principale centrale elettrica della città e l'uccisione di un importante comandante del califfato durante la battaglia per liberazione del consolato turco la cui sede si trova nel quartiere al Tayaran che dista non più di un chilometro dalla grande moschea al Nouri, dove il Califfo Abu Bakr al Baghdad nell'estate del 2014 annuncio la nascita dello Stato Islamico. (segue)