Iran: orgogliosi dell'Oscar a Farhadi e della sua assenza in Usa

Roma, 27 feb. (askanews) - "Orgoglioso del cast e della troupe di 'Il Cliente' sia per l'Oscar che per la presa di posizione contro il #MuslimBan": con queste parole il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, si è congratulato con il regista Asghar Farhadi per l'Oscar come miglior film straniero, ma anche per la sua decisione di boicottare la cerimonia a Hollywood in segno "di rispetto" verso gli iraniani e i cittadini degli altri sei Paesi a maggioranza musulmana presi di mira nel decreto sull'immigrazione del presidente americano Donald Trump.

"Gli iraniani hanno rappresentato cultura e civiltà per millenni", ha aggiunto Zarif. Farhadi aveva già vinto l'Oscar nel 2012 con il film "La separazione". Ieri sera la statuetta è stata consegnata a due irano-americani incaricati di rappresentare il regista: Anousheh Ansari, la prima donna ingegnere spaziale turistico, e Firouz Naderi, ex direttore dell'Esplorazione dei sistemi solari della Nasa.

Con una lettera, il regista iraniano ha ringraziato per il premio e si è detto "dispiaciuto di non essere con voi, ma la mia assenza è dovuta al rispetto per i miei concittadini e per i cittadini della altre sei nazioni che hanno subìto una mancanza di rispetto a causa di una legge disumana che ha impedito l'ingresso negli Stati Uniti agli stranieri".

"Dividere il mondo fra noi e gli altri, i 'nemici', crea paure e una giustificazione ingannevole per l'aggressione e la guerra - ha aggiunto - questo impedisce lo sviluppo della democrazia e dei diritti umani in Paesi che a loro volta sono stati vittime di aggressioni. Il cinema può catturare le qualità umane e abbattere gli stereotipi e creare quell'empatia oggi più necessaria che mai".