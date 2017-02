Iran, Khamenei: Trump rivela "il vero volto degli Stati uniti"

Teheran, 7 feb. (askanews) - Il nuovo presidente americano Donald Trump rivela "il vero volto degli Stati uniti": è quanto ha detto oggi la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, durante un discorso pronunciato davanti ai militari a Teheran.

"Ringraziamo questo signore (Donald Trump), perché ci ha aiutato a mostrare il vero volto degli Stati Uniti. Quello che stiamo dicendo da più di trent'anni sulla corruzione politica, economica, morale e sociale all'interno della potenza americana, questo signore l'ha messo a nudo durante la campagna elettorale e dopo", ha sottolineato Khamenei. Nel suo discorso, Khamenei ha anche respinto le minacce del presidente Trump verso l'Iran. "Ha detto abbiate paura di me", ma "gli iraniani risponderanno" a queste minacce con sfilate e manifestazioni in programma venerdì per celebrare il 38esimo anniversario della vittoria della Rivoluzione islamica che rovesciò il regime dello scià di Persia nel 1979.

A Teheran si terrà una grande parata militare e il presidente Hassan Rohani pronuncerà un discorso.

"L'Iran sta giocando con il fuoco. Non si rendono conto di quanto il presidente Obama è stato 'gentile' con loro. Io no!", aveva scritto venerdì su Twitter il nuovo presidente degli Stati Uniti poco prima dell'annuncio di sanzioni mirate contro Teheran in risposta a un test missilistico iraniano il 29 gennaio.

(fonte afp)