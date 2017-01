Iran convoca ambasciatore svizzero che rappresenta interessi Usa

Per protestare contro decreto Trump che limita ingressi in Usa

Teheran, 29 gen. (askanews) - L'Iran ha convocato oggi l'ambasciatore svizzero Giulio Hass, che rappresenta gli interessi degli Stati Uniti in Iran, per protestare contro il decreto del presidente americano Donald Trump che vieta l'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di sette paesi musulmani, tra cui l'Iran.

"L'ambasciatore svizzero è stato convocato al ministero degli Esteri per ricevere una protesta scritta contro il recente decreto del presidente americano", ha detto Bahram Ghassemi, portavoce del ministero, citato dai media. Iran e Stati Uniti non hanno relazioni diplomatiche da 37 anni e la Svizzera rappresenta gli interessi americani nel Paese.

Durante l'incontro, il decreto del presidente Trump è stato bollato da un diplomatico iraniano come "inaccettabile e contrario alle convenzioni dei diritti umani e agli accordi consolari tra i due paesi", ha aggiunto Ghassemi. "E' stato ricordato all'ambasciatore svizzero che il popolo iraniano è stato vittima di gruppi terroristici nei passati decenni e che gli iraniani non hanno partecipato a nessuna azione terroristica e sono sempre stati rispettosi delle regole e delle leggi delle società in cui vivono", ha concluso.

(fonte Afp)