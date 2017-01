Intelligence Usa: massimi dirigenti russi responsabili di hacking

In corso l'audizione in Senato dei vertici dei servizi

New York, 5 gen. (askanews) - È stato il governo russo ad hackerare dei server del partito democratico Usa e a consegnare, attraverso una terza parte, i documenti a WikiLeaks, che poi li ha pubblicati. Ne sono convinte le agenzie d'intelligence statunitensi i cui vertici vengono ascoltati in un'audizione alla Commissione Forze armate del Senato. "Riteniamo che solo i massimi responsabili russi abbiano potuto autorizzare il furto e la pubblicazione dei dati relativi alle elezioni americane" hanno affermato nell'audizione i numeri uno dell'intelligence nazionale James Clapper, il sottosegretario alla Difesa con delega sull'intelligence Marcel J. Lettre II e il direttore della National Security Agency Michael Rogers. "La Russia ha usato tecniche e metodi informatici per influenzare anche l'opinione pubblica in Europa e in Eurasia" hanno aggiunto.