Insediamento Trump, proteste in tutti gli Usa e in 32 Paesi

New York, 17 gen. (askanews) - Venerdì Donald Trump giurerà da 45esimo presidente degli Stati Uniti. In tutti e 50 gli Stati del Paese e in 32 Stati stranieri, da una chiesa battista di Birmingham, in Alabama, alla Porta di Brandeburgo a Berlino, in Germania, ci si prepara a protestare contro il controverso miliardario di New York, scrive Usa Today. Secondo il quotidiano, circa un milione di persone è pronta a manifestare.

Solo a Washington, il National Park Service ha rilasciato i permessi per 25 eventi che si terranno nel weekend del 20 gennaio: un "numero senza precedenti", secondo un portavoce del Service. Il maggior evento è in programma sabato: si tratta della marcia delle donne, a cui parteciperanno almeno 200.000 persone, che manifesteranno le loro preoccupazioni su temi di particolare importanza, tra cui l'aborto, la sanità a prezzi accessibili e il salario equo.

Manifestazioni sono in programma a Los Angeles, Chicago, Seattle, Portland, Boston, Denver e Minneapolis, e in città più piccole come Topeka, Nashville e Des Moines. Ci sarà, comunque, anche chi manifesterà a favore del nuovo presidente: per esempio i 'Bikers for Trump', un gruppo di motociclisti.