Innsbruck: donne molestate a Capodanno, la polizia indaga

Vienna, 4 gen. (askanews) - La polizia austriaca sta indagando sulle molestie sessuali denunciate da una ventina di donne durante la notte di Capodanno nella città di Innsbruck. Diciotto donne, fra cui una italiana, hanno sporto denuncia, secondo la polizia, affermando di essere state palpeggiate da un gruppo di una decina di uomini durante i festeggiamenti per il nuovo anno sulla piazza centrale della cittadina tirolese dove erano radunate circa 25.000 persone.

"Non abbiamo mai avuto a che fare con una cosa del genere in passato", ha spiegato all'Afp Ernst Kranebitter, della polizia regionale. "Ballavano intorno alle vittime poi improvvisamente hanno palpato loro il seno o messo le mani fra le gambe. Il tutto si è svolto durante i festeggiamenti, rendendo più difficile realizzare quanto stava accadendo", ha aggiunto Kranebitter. I sospetti sarebbero dei giovani, ha aggiunto, precisando che dei video amatoriali non permettono di identificare gli autori per la cattiva qualità delle immagini.

In Germania la notte di San Silvestro del 2015 c'erano state un centinaio di aggressioni del genere attribuite poi a dei migranti di Colonia. Diversi casi simili erano stati registrati anche in Austria. Per prevenire incidenti del genere quest'anno la polizia austriaca aveva distribuito, in primis alle donne, 6.000 allarmi da tasca per le festività di fine anno. A Vienna, come a Innsbruck, i dispositivi di sicurezza erano stati rafforzati dopo l'attentato contro un mercatino di Natale a Berlino il 19 dicembre. (con fonte Afp)