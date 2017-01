Indonesia, arrestato economista che voleva unirsi all'Isis

Roma, 27 gen. (askanews) - All'esterno un irreprensibile economista, ex funzionario del ministero delle Finanze indonesiano. Ma dentro Triyono Utomo, 39 anni e un master della Flinders University di Adelaide in Australia, aveva maturato convinzioni così radicali da portarlo all'adesione al gruppo terroristico dello Stato islamico (Isis). Così, è stato arrestato mentre cercava di attraversare il confine turco-siriano e, poi, rimpatriato in Indonesia dove è stato consegnato alle autorità dell'Arcipelago del Sudest asiatico.

Con lui, in realtà, agli arresti è finita tutta la sua famiglia, compresi i tre bambini. Sono detenuti nell'isola di Bali. Il sospetto nei confronti di Triyono è di appartenenza al gruppo terroristico e di tentativo di unirsi alla lotta jihadista.

Triyono, prima di partire per il suo folle viaggio, era stato un rispettabile dirigente in due diversi dipartimenti del ministero delle Finanze. Ma "a febbraio 2016 si è dimesso come dipendente pubblico del ministero delle Finanze perché voleva gestire una scuola per orfani", ha raccontato il portavoce del ministero Nufransa Wira Sakti. "Dopo questo, nessuno l'ha potuto più contattare".

La polizia sostiene che l'ex funzionario e la sua famiglia avevano lasciato l'Indonesia ad agosto e si erano recati in Turchia da dove, attraversando il confine, volevano entrare in Siria, quando sono stati arrestati.

Sono centinaia i radicali islamici dell'Indonesia, un paese dove è maggioritario un Islam dai connotati laici e moderati, che si sono uniti all'Isis in Medio Oriente. Molti di loro, al ritorno in patria, sono stati arrestati. Lo scorso fine settimana ne sono stati fermati 17 di ritorno dalla Turchia.

(Fonte Afp)