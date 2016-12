Nuova Delhi, 24 dic. (askanews) - L'India ha inaugurato oggi i lavori per la costruzione della più grande statua del mondo, quella di un'importante figura religiosa induista del 17esimo secolo, i cui costi si elevano a svariati milioni di euro. Il Primo ministro Narendra Modi ha posto la prima pietra della statua di Chhatrapati Shivaji, che svetterà su una isola al largo della costa occidentale di Mumbai. Misurerà 192 metri, ovvero più del doppio della Statua della Libertà di New York, cinque volte quella del Cristo Redentore di Rio e supererà anche l'immenso Budda del Tempio della Primavera in Cina che con i suoi 128 metri detiene l'attuale record.

"Tanti aspetti della sua personalità ci ispirano", ha detto Modi, promotore del progetto, del leader induista che combattè la dinastia musulmana moghul fondando un suo proprio regno. La principale stazione di Mumbai e il suo aeroporto sono entrambi intitolati a Shivaji, simbolo del rinnovamento della cultura induista promosso da Modi.

Il governo dello Stato di Maharashtra, di cui Mumbai è la capitale, sborserà circa 36 miliardi di rupie (più di 500 milioni di euro) per realizzare la scultura, attesa nel 2019. Modi non è al suo primo progetto del genere: nel 2014 ha dato il via alla costruzione di una statua in onore dell'eroe dell'indipendenza indiana, Sardar Vallabbhai Patel, nel suo Stato del Gujarat, per un costo stimato di oltre 350 milioni di euro. (con fonte Afp)