Inaugurazione di basso profilo, Trump cerca di fare necessità virtù

New York, 17 gen. (askanews) - Lo staff di Donald Trump sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per i festeggiamenti, visto che il 20 gennaio, giorno dell'inaugurazione del suo mandato presidenziale, è ormai alle porte. Il 45esimo presidente degli Stati Uniti, però, stupirà tutti, e non per festeggiamenti fuori dal comune: saranno, a quanto pare, senza eccessi.

Per fare un paragone, le celebrazioni per il primo mandato di Barack Obama durarono cinque giorni; quelle per Trump, solo tre. Bill Clinton partecipò a 14 balli ufficiali, il giorno del giuramento; Trump presenzierà solo a tre. Mentre molti presidenti hanno partecipato a parate durate oltre quattro ore, il percorso di Trump verso la Casa Bianca durerà appena 90 minuti, scrive il Washington Post.

Il 45esimo presidente ha scelto di non eccedere, ma di dar vita a festeggiamenti "benfatti, non si tratta di un'incoronazione" ha sottolineato Boris Epshteyn, direttore delle comunicazioni per il Comitato dell'inaugurazione presidenziale, ovvero un gruppo di 350 persone che ha il compito di preparare tutti gli eventi in programma e di raccogliere i soldi, da donatori privati, che copriranno una parte dei costi.

Il rifiuto di molte star di partecipare alle celebrazioni può aver complicato i piani di Trump, ma è altrettanto vero che l'approccio meno appariscente può servire a mantenere il nuovo presidente più vicino alle famiglie meno ricche; il prezzo contenuto per i balli ufficiali (50 dollari) è una scelta che sembra andare in questa direzione. Lo stesso staff ha fatto sapere che la mancanza di grandi star è stata una scelta intenzionale e non frutto di presunte difficoltà nell'ottenere la loro disponibilità.

Gli organizzatori si aspettano anche un numero di contestatori senza precedenti; inoltre, circa quaranta membri democratici del Congresso hanno annunciato di non avere intenzione di partecipare ai festeggiamenti, dopo le presunte interferenze elettorali della Russia e la polemica tra Trump e un rispettato leader della lotta per i diritti degli afroamericani, il deputato John Lewis.

I presidenti hanno sempre cercato di dare un'impronta di sé già a partire dall'inaugurazione: il Washington Post ricorda lo stile e l'eleganza di John F. Kennedy e il glamour portato da Ronald Reagan, per esempio. La scorsa settimana, Trump ha promesso un'inaugurazione "molto, molto speciale, molto bella", prevedendo la presenza di "tanta gente".

I segnali che arrivano sono contrastanti. Per molte feste non ufficiali organizzate dalle delegazioni statali e da altre organizzazioni, tutti i biglietti sono già stati venduti; le prenotazioni per gli alberghi di Washington sono in linea con quelle per l'inaugurazione di Obama nel 2013, ma inferiori a quelle del 2009. Per quanto riguarda le richieste per i permessi per l'ingresso dei pullman, sono state di più quelle per la marcia delle donne, la protesta in programma sabato, che per l'inaugurazione del giorno prima.

Tra gli eventi più discussi c'è senza dubbio il "DeploraBall", in programma alla vigilia dell'insediamento di Trump al National Press Club di Washington. Si tratta, scrive Quartz, di un cocktail party organizzato dai sostenitori di Trump del cosiddetto 'alt-right movement', un movimento di estrema destra; il nome del party richiama la definizione scelta dalla candidata democratica alle presidenziali, Hillary Clinton, per una parte dei sostenitori di Trump: "Deplorable", ovvero deplorevoli, pessimi, penosi, miserabili. La festa, secondo gli organizzatori, fa già registrare il tutto esaurito.

Quello che il comitato inaugurale di Trump ha saputo fare alla perfezione è stato raccogliere fondi: oltre 90 milioni di dollari ottenuti da donatori privati, contro i 53 milioni per esempio raccolti nel 2009 per la prima inaugurazione di Obama. In tutto, secondo il New York Times, i festeggiamenti potrebbero costare 200 milioni di dollari, coperti dal comitato di Trump, dal Congresso, dal governo federale e dalle autorità statali e locali; in poche parole, il conto sarà diviso tra donatori privati e contribuenti. I costi maggiori saranno per la sicurezza, che potrebbero arrivare a 100 milioni di dollari, a carico del governo federale.