Roma, 24 dic. (askanews) - Il Sri Lanka ha superato il record mondiale del più alto albero di Natale artificiale al mondo, nonostante i ritardi abbiano costretto i costruttori a ridimensionarlo di circa metà. L'ha annunciato il coordinatore dell'evento Mangala Gunasekera, precisando che l'albero stamani era alto 57 metri.

Il progetto è stato lanciato dal campione di cricket Arjuna Ranatuga e non ha avuto il sostegno della Chiesa cattolica, la quale ha invitato a usare i soldi in carità piuttosto che per un'iniziativa del genere.

"L'opposizione iniziale ha portato a 10 giorni di ritardo nell'opera di costruzione", ha spiegato il coordiantore. "Il nostro obiettivo - ha continuato - era 100 metri, ma i ritardi hanno costretto a tagliare l'altezza".

L'albero supera di due metri un altro albero di Natale artificiale eretto nella provincia meridionale cinese di Guangzhou lo scorso anno. Gunasekera ha detto che 600mila led colorati saranno usati per decorare l'albero.

