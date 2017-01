Washington, 2 gen. (askanews) - La famosa scritta Hollywood sulle colline di Los Angeles è diventata "Hollyweed" (termine intraducibile in italiano ma che si riferisce allo slang per la marijuana) in occasione dell'entrata in vigore del referendum sulla legalizzazione della cannabis nello stato Usa.

La polizia ha riferito che alcuni individui non identificati si sono arrampicati sulla collina e hanno modificato le due "O" della scritta. Ciascuna delle lettere è alta 13,7 metri. La famosa scritta è sorvegliata anche da telecamere di sicurezza e allarmi e non è chiaro come sia stato possibile introdursi e modificarla.

(fonte afp)