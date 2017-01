Baghdad, 2 gen. (askanews) - Il presidente francese Francois Hollande è giunto a Baghdad per incontrare i soldati francesi che si trovano sul territorio nell'ambito delle operazioni della coalizione internazionale a guida Usa per la lotta all'Isis e per valutare la strategia da attuare contro i jihadisti.

Hollande, accompagnato dal ministro della Difesa Jean-Yves Le Drian, era già stato in Iraq nel 2014.

(fonte afp)