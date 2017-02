Il nuovo missile di Kim Jong Un, un balzo in avanti tecnologico

Roma, 13 feb. (askanews) - Il missile balistico a medio raggio lanciato ieri dalla Corea del Nord, secondo l'analisi degli esperti, rappresenta un importante passo in avanti da parte di Pyongyang nella sua capacità di fornire un vettore efficace ai suoi ordigni nucleari. In tal senso, c'è preoccupazione nei vicini del paese di Kim Jong Un, a partire dalla Corea del Sud.

Il lancio del missile, che ha percorso circa 500 km sul mar del Giappone raggiungendo un'altezza di 550 km, è stato un "successo", secondo un articolo pubblicato oggi dall'agenzia di stampa ufficiale Kcna, la quale ha sottolineato come Kim Jong Un abbia "guidato sul luogo il lancio del missile di prova Pukguksong-2".

Sul successo del lancio c'è una rara condivisione di giudizio tra Pyongyang e Seoul. Lo Stato maggiore della Difesa sudcoreano ha spiegato che di aver "raggiunto una valutazione secondo la quale il Nord è sul punto di sviluppare un missile balistico con un grande raggio d'impatto".

La Kcna ha spiegato che il missile è stato costruito sulla base del missile Slbm - missile balistico lanciato da sottomarino - testato dalla Corea del Nord nel mese d'agosto e denominato Pukguksong-1 (Pukguksong vuol dire "Stella del Nord").

"Il nuovo missile si stima abbia una gittata di 2.500-3.000 km e ha un motore a combustibile solido", ha spiegato lo stato maggiore sudcoreano, secondo il quale le analisi fatte non permettono ancora di valutare se il vettore sia in grado di montare testate nucleari.

In ogni caso, il motore a combustibile solido rappresenta un certo passo avanti, perché rende meno laborioso e lungo il rifornimento del missile, rendendo più difficile l'individuazione dei preparativi per i lanci dei missili stessi.

La Kcna vanta anche il buon funzionamento dei lanciatori da terra e del sistema di guida del missile in volo. Il missile ha utilizzato un sistema di lancio "a freddo", basato sull'utilizzo di gas ad alta pressione.

Insomma, un importante passo in avanti per la tecnologia del regime di Kim Jong Un, il quale ha espresso gioia per il nuovo risultato che mette a sua disposizione "un nuovo potente strumento di attacco nucleare in aggiunto alla tremenda potenza del paese".