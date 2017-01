Il freddo polare uccide almeno 38 persone in Europa

Roma, 9 gen. (askanews) - L'ondata di freddo con temperature polari che ha colpito l'Europa dalla fine della scorsa settimana ha causato almeno 38 morti, in gran parte in Polonia. Almeno 8 le vittime anche in Italia. Proveniente dalla Scandinavia, la perturbazione ha causato molti incidenti stradali come in Francia, dove quattro cittadini portoghesi sono morti e altri venti sono rimasti feriti in un incidente stradale con un pullman. Dieci persone sono morte assiderate in Polonia, dove le temperature hanno raggiunto i meno 20 in alcune regioni. Altre dieci persone erano già morte nel Paese tra venerdì e sabato. Nella Repubblica Ceca, l'ondata di freddo ha ucciso almeno sei persone, la maggior parte senzatetto, di cui quattro nella capitale Praga, dove le temperature sono scese a -15.

Nei Balcani, le temperature sono scese fino a -28 nel finesettimana: in Macedonia un senzatetto di 68 anni è stato trovato morto in un quartiere della capitale, Skopje; in Serbia, la temperatura più bassa è stata registrata domenica nella città di Sjenica, nel sud-ovest, con -33 e la navigazione sul Danubio e sulla Sava è stata interrotta. Nella capitale Belgrado, decine di migranti bloccati dalla chiusura della rotta dei Balcani si sono rifugiati in un magazzino abbandonato nei pressi della stazione, con temperature che hanno raggiunto i -15. Anche in Grecia, centinaia di rifugiati e migranti sono rimasti bloccati sulle isole: nei campi profughi di Moria, ci sono "più di 2.500 persone che vivono in tende, senza acqua calda o riscaldamento, tra cui bambini, donne e disabili", ha dichiarato Apostolos Veïzis, di Medici senza Frontiere. In Bielorussia, dove la colonnina di mercurio ha toccato i -30, due persone sono morte di freddo domenica.

In Turchia, una spessa coltre di neve ha ricoperto Istanbul per il terzo giorno consecutivo, causando la cancellazione di centinaia di voli in entrambi gli aeroporti. Anche il traffico marittimo sul Bosforo, uno degli stretti più trafficati del mondo, è ancora interrotto, anceh a causa della scarsa visibilità.