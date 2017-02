Il braccio destro di Trump arriva in Europa, obiettivo: rassicurare gli alleati

New York, 17 feb. (askanews) - Rassicurare gli alleati in Europa sul fronte della Nato e della Russia. E' questo l'obiettivo del viaggio nel Vecchio Continente del vice presidente americano Mike Pence. Il braccio destro di Donald Trump, partito oggi, farà la prima tappa alla Conferenza sulla Sicurezza a Monaco di Baviera (Germania) per poi recarsi a Bruxelles (Belgio).

Il viaggio di Pence arriva in un momento delicato: la Casa Bianca è impegnata a cercare il successore del consigliere alla Sicurezza nazionale Michael Flynn, che si è dimesso lunedì scorso per avere fuorviato il vice presidente sul contenuto delle sue conversazioni con l'ambasciatore russo in Usa prima dell'arrivo di Trump alla presidenza. In quelle conversazioni ha discusso anche di sanzioni, cosa inizialmente negata dall'ex generale.

"La priorità più urgente sarà: rassicurare. Ribadire all'Europa quanto il suo ruolo come nostro partner sia indispensabile e sottolineare il nostro impegno nei confronti degli alleati", ha detto un consigliere per la politica estera della Casa Bianca. Pence "rassicurerà i nostri alleati sull'impegno verso i nostri partner europei e verso la Nato". E proprio il "commitment" nei confronti della Nato è una delle questioni più spinose, visto che Trump nelle scorse settimane l'ha definita "obsoleta", mettendo in allarme non solo tutti e 28 gli Stati membri ma anche buona parte della sua stessa amministrazione.

Quanto alla Russia, il 45esimo Commander in Chief punta sì a un miglioramento delle relazioni con il presidente Vladimir Putin ma la linea dettata da Washington per il momento resta quella di Barack Obama: nei loro viaggi in Europa, il segretario alla Difesa e quello di Stato lo hanno fatto capire chiaramente. James Mattis, il capo del Pentagono, ha detto che in questo momento gli Usa "non sono nella posizione di collaborare a livello militare" con il Cremlino anche se i rispettivi leader politici "si impegneranno a trovare un terreno comune". Rex Tillerson, l'ex Ceo di Exxon diventato il capo della diplomazia Usa, ha spiegato che Washington è pronta a collaborare con Mosca laddove ci sia spazio per la cooperazione ma la Russia deve rispettare gli accordi di Minsk relativi all'Ucraina (nel marzo 2014 ha annesso la penisola di Crimea parte del territorio sovrano controllato da Kiev). Il loro rispetto, ha spiegato lo stesso funzionario dell'amministrazione Trump, "è l'unico modo per risolvere il conflitto in maniera pacifica".

Dalla Casa Bianca vogliono essere chiari: "Il vice presidente parla a nome di tutta l'amministrazione, e in accordo con il presidente su ogni questione", ha aggiunto un altro membro dell'amministrazione Trump. "Lavorano sempre insieme: [Pence] rappresenta il presidente e in questo caso lo farà come già fa in ogni altro frangente, che sia al Campidoglio o in una qualunque altra sfera della politica, inclusa quella estera".

Domani Pence sarà a Monaco, dove sarà impegnato in una serie di incontri con i leader di otto Paesi: il cancelliere tedesco Angela Merkel, il presidente afgano Ashraf Ghani, il primo ministro dell'Iraq Haider al-Abadi, i presidenti delle repubbliche baltiche Kersti Kaljulaid (Estonia), Raimonds Vejonis (Lettonia) e Dalia Grybauskaite (Lituania), il presidente ucraino Petro Poroshenko e il primo ministro turco Binali Yildirim.

Domenica, a Bruxelles, cenerà con il primo ministro belga Charles Michel. Lunedì la sua giornata inizierà vedendo l'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri Federica Mogherini, che la settimana scorsa era stata a Washington per presentare le priorità della Ue. In quell'occasione aveva ottenuto l'impegno degli Usa al rispetto dello storico accordo sul nucleare siglato tra l'Iran e le principali potenze mondiali nell'estate 2015 ed entrato in vigore nel gennaio 2016. Quella garanzia c'è stata anche se Trump continua a criticare l'Iran, per altro punito con nuove sanzioni per la sua attività missilistica. Su questa linea dura, Trump ha un amico nel premier israeliano.

Sempre lunedì Pence incontrerà il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk (con cui Pence rilascerà dichiarazioni) e il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. La giornata si concluderà con l'incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, insieme al quale il braccio destro di Trump parlerà alla stampa.