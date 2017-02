Il bassotto sta male, la moglie è in vacanza, politico tedesco diserta l'elezione del presidente federale

Roma, 10 feb. (askanews) - Insolita giustificazione per l'ex governatore dello Schleswig-Holstein, chiamato a partecipare al voto della Bundesversammlung per eleggere il nuovo presidente federale tedesco: Peter Harry Carstensen non sarà presente in aula a Berlino domenica prossima perché "ha il bassotto malato".

"Soffre di una paralisi delle zampe posteriori, causata da un'ernia discale", ha spiegato oggi Carstensen, esponente della Cdu. "Per questa ragione devo portarlo in braccio notte e giorno per fare i suoi bisogni, perché non può camminare e non si fida di nessun altro". Il bassotto Lawrenz ha cinque anni, ha precisato Carstensen, e sua "moglie è in vacanza, per questa ragione ho un problema".

Carstensen - precisa la Welt - sarà sostituito dal presidente del parlamento circoscrizionale Reinhard Sager. Domenica 12 febbraio la Bundesversammlung, un'assemblea ad hoc formata da 1260 grandi elettori, sarà chiamata ad eleggere Frank Walter Steinmeier alla successione di Joachim Gauck.

Cls