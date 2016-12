Roma, 29 dic. (askanews) - Decine di minori, tutti migranti che hanno vissuto l'esperienza della cosiddetta "Giungla" di Calais, hanno avviato una causa legale nei confronti del Ministero dell'Interno britannico per aver gestito in maniera scorretta le loro richieste d'asilo. Lo riferisce oggi l'Independent.

Il governo di Londra si era impegnato ad accogliere i minori accompagnati particolarmente vulnarabili. Tuttavia il ministero non è riuscito a fornire rifugio ai bambini più a rischio e non ha fornito documentazione scritta appropriata per la decisione di respingere le richieste d'asilo, sostengono i loro avvocati.

A inizio dicembre si saputo che centinaia bambini migranti hanno visto rigettare la loro richiesta. Già in precedenza le organizzazioni umanitarie avevano assunto iniziative legali, ma è la prima volta che i minori denunciano in maniera individuale il governo di Londra.

Dei 36 denuncianti, secondo quanto riferisce il Guardian, 28 hanno già subito un rifiuto dell'asilo, mentre gli altri otto sono ancora in attesa di risposta. Tra di loro vi sono ragazzini di 13 anni.

Toufique Hossein, avvocato, ha giudicato "il modo in cui sono stati trattati sia dalle autorità del Regno unito che da quelle francesi non può esser definito altro che vergognoso".