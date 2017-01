I faldoni sul conflitto di interessi di Trump? Solo fogli bianchi

Roma, 13 gen. (askanews) - I faldoni piazzati in primo piano durante la conferenza stampa di Donald Trump, come prova dell'enorme lavoro svolto dai suoi legali per trovare una soluzione al potenziale conflitto di interessi, sarebbero stati in realtà vuoti. O perlomeno così sembra dalle poche immagini rubate dall'alto e twittate dalla Cnn, dove si intravedono solo pagine bianche, dato che la stampa non ha avuto accesso ai dossier impilati a fianco del podio da cui ha parlato il presidente eletto, spesso indicando gli incartamenti: ciascuno, secondo il miliardario e gli avvocati, conteneva gli atti legali e le ricerche relative a un singolo aspetto della delicata convivenza tra il business e la guida degli Stati Uniti. La soluzione individuata, un trust affidato a due figli e a un socio, non ha convinto l'ufficio governativo per l'etica, che ieri l'ha bocciata.

Secondo The Independent, la stanza dove per la prima volta Trump ha parlato in conferenza stampa dopo l'elezione alla presidenza era stata "riempita da membri del suo staff che ridevano e applaudivano, in evidente contrasto con l'ostilità dei giornalisti".