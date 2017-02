Hong Kong, miliardario "rapito" pubblica su giornale lodi a Cina

Hong Kong, 1 feb. (askanews) - Il mistero sul rapimento di un miliardario cinese da Hong Kong si è infittito dopo che è comparso un annuncio a pagamento su un quotidiano in cui l'uomo offre la sua fedeltà a Pechino, una svolta che alimenta i timori di interferenze da parte del regime. Non è chiaro dove il finanziere Xiao Jianhua, uno degli uomini più ricchi della Cina, si trovi, dopo che i media in lingua cinese all'estero hanno scritto che è stato prelevato da forze di sicurezza cinesi da Hong Kong la settimana scorsa. Per la stampa la sparizione di Xiao rientra nella campagna anticorruzione di Pechino, che secondo alcuni critici viene usata dal presidente Xi Jinping per colpire gli avversari politici.

Un annuncio in prima pagina sul quotidiano di Hong Kong Ming Pao, attribuito a Xiao, stamani afferma che l'uomo "ha sempre amato il partito (comunista al potere) e il Paese" e che presto incontrerà la stampa."Credo personalmente che il governo cinese sia civile e che ci sia uno stato di diritto" si legge nell'annuncio. "Non sono stato rapito". Xiao, che nell'annuncio dice di essere cittadino canadese, sostiene che vine curato all'estero per una malattia e ribadisce che non è stato rapito, come già affermato dalla sua società WeChat ieri.

Fondatore di Tomorrow Group, con sede a Pechino, Xiao ha già negato accuse di essere fuggito a Hong Kong nel 2014 per sfuggire alla stretta contro la corruzione di Xi. Di lui si sa che ha lavorato come broker per le alte gerarchie cinesi, compresa la famiglia del presidente.

Le forze di sicurezza di Pechino non possono operare nella città semi autonoma di Hong Kong, ma la sparizione nel 2015 di cinque librai che pubblicavano titoli satirici su Pechino ha fatto temere che la Cina abbia scelto di varcare la linea. Il Financial Times ha scritto che Xiao è stato prelevato da agenti della sicurezza cinese da un appartamento dell'hotel Four Seasons sul porto. Altri media locali scrivono che Xiao soggiornava da tempo all'hotel protetto da guardie del corpo donne. L'albergo he detto che sta "attivamente indagando. La polizia di Hong Kong dal canto suo dice di aver ricevuto sabato una richiesta di aiuto da parte di un "cittadino della Cina continentale", ritirata poi da un familiare. Questo cittadino avrebbe attraversato un posto di controllo tra Hong Kong e Cina venerdì. Il consolato canadese dice di essere a conoscenza della notizie e di essere "in contatto" con le autorità.

(fonte Afp

Bea