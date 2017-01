Parigi, 31 dic. (askanews) - La democrazia vincerà contro "la barbarie" del terrorismo. E' quanto ha detto il presidente francese Francois Hollande nel suo discorso di fine anno, ricordando che "non abbiamo ancora finito con il flagello del terrorismo e noi continueremo a combattere".

"All'estero - ha precisato - e questo è il senso delle nostre operazioni militari in Mali, in Siria, in Iraq; in Iraq sarò dopodomani per salutare i nostri soldati". Ma bisogna "combattere anche all'interno, per sventare gli attacchi, scongiurare che individui pericolosi possano nuocere e prevenire la radicalizzazione jihadista. Ma siamo certi di una cosa, che in questa lotta contro la barbarie la democrazia vincerà".

Hollande ha quindi ricordato gli attacchi che hanno ferito la Francia: "In questo momento penso alle vittime, alle loro famiglie, ai feriti che soffrono nel loro cuore e nella loro carne. So che c'è ancora preoccupazione per questa minaccia terroristica che non sta svanendo, come, purtroppo, ha dimostrato quanto è successo a Berlino", dove 12 persone sono state uccise in un attentato messo a segno con un camion lanciato sulla folla di un mercato di Natale. Ma "potete essere orgogliosi di voi stessi", ha detto Hollande ai francesi. "I terroristi vi vogliono dividere, separare, vogliono spaventarvi. Voi avete dimostrato che siete più forti uniti e solidali". (fonte Afp)