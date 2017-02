Harward, Kellogg, Petraeus: chi prenderà il posto di Flynn?

New York, 14 feb. (askanews) - Dopo le dimissioni di Michael Flynn, Donald Trump è alla ricerca di un nuovo consigliere per la sicurezza nazionale. Secondo Fox News, la tv certamente più vicina al presidente degli Stati Uniti, la rosa dei candidati è ridotta a tre nomi: l'ammiraglio in pensione Robert Harward, il generale a tre stelle Joseph Kellogg e l'ex direttore della Cia, nonché generale a quattro stelle, David Petraeus.

Harward è un Navy Seal in pensione e ha già lavorato con il segretario alla Difesa, James Mattis, come vicecomandante dello U.S. Central Command sotto il suo comando; ha lavorato anche per il presidente George W. Bush, come membro del Consiglio di sicurezza nazionale e anche per il Centro nazionale antiterrorismo. Secondo fonti della Casa Bianca, Harward è "il ragazzo più duro tra i Seals"; un alto funzionario della Casa Bianca ha detto che, se Trump dovesse decidere di affidare l'incarico a Harward, l'annuncio potrebbe essere dato entro la fine della settimana.

Il tenente generale Joseph Keith Kellogg è stato scelto come consigliere per la sicurezza nazionale pro tempore, ma potrebbe anche conservare l'incarico; si tratta di un veterano, che ha servito gli Stati Uniti dal 1967 al 2003, ottenendo importanti onorificenze durante la Guerra del Vietnam; ha ricoperto un ruolo di primo piano nell'Autorità provvisoria della coalizione in Iraq, ovvero il governo ad interim creato dopo la caduta di Saddam Hussein nel 2003.

Infine, è tornato a circolare il nome di David Petraeus, già considerato per altri ruoli, tra cui anche quello di segretario di Stato. Generale a quattro stelle che ha guidato le forze americane in Iraq e Afghanistan, nel 2012 è stato costretto alle dimissioni da direttore della Cia, perché avrebbe consegnato informazioni segrete alla sua biografa Paula Broadwell, con cui ha avuto una relazione extraconiugale.

Secondo un altro organo di stampa conservatore, il Washington Examiner, Trump starebbe prendendo in considerazione per l'incarico anche Stephen Hadley, consigliere per la sicurezza nazionale con Bush, e Tom Bossert, assistente per la sicurezza nazionale sempre sotto Bush.