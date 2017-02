Harrison Ford rischia collisione aerea in fase di atterraggio

Roma, 15 feb. (askanews) - L'attore Usa Harrison Ford ha rischiato di provocare un incidente pilotando il suo aereo sui cieli della California. Lo riferiscono i media Usa spiegando che la torre di controllo dell'aeroporto John Wayne del contea di Orange aveva indicato al 74anne Ford una certa pista per l'atterraggio. Ma lui per sbaglio è atterrato su un'altra pista, sorvolando di poco un aereo della American Airlines pronto al decollo con 110 passeggeri più equipaggio a bordo. Il jet di linea è poi decollato senza problemi. Ford non ha commentato. Appena prima dell'atterraggio la star di Indiana Jones avrebbe chiesto ai controllori di volo "Ma quell'aereo di linea deve essere sotto di me?". La Federal Aviation Authority ha confermato che il pilota del'aereo monomotore Aviat Husky ha ricevuto l'autorizzazione ad atterrare, ma non ha confermato che il pilota fosse Harrison Ford.

l'attore ha la licenza di volo da anni ed è stato coinvolto in vari incidenti aerei. Nel 2015 è rimasto ferito schiantandosi con un velivolo d'epoca su un campo di golf a Venice, Los Angeles. Nel 1999 ha distrutto un elicottero all' atterraggio durante un corso di pilotaggio Los Angeles, ma nè lui nè l'istruttore sono rimasti feriti. Ci sono stati altri incidenti fuori dalla cabina di pilotaggio, ad esempio quando, interpretando il comandante Han Solo di Star Wars, si è rotto una gamba nel 2014 durante una ripresa per un problema con una porta dell'astronave Millennium Falcon. Ford ha iniziato a volare dopo i cinquant'anni e possiede vari apparecchi.