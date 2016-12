Roma, 26 dic. (askanews) - Vittima di un hackeraggio, il profilo Twitter della casa discografica Sony Music ha annunciato oggi la falsa notizia della morte di Britney Spears, prima di ritirare il messaggio e presentare le sue scuse alla cantante americana.

Il tweet "RIP @britneyspears", dove "RIP" sta per "riposi in pace", è apparso sul profilo ufficiale di Sony Music verso le 8 (14 in Italia), con un emoticon che versava una lacrima.

"Britney è morta in un incidente! Ve ne parleremo ulteriormente presto", indicava un secondo tweet pubblicato pochi minuti più tardi, secondi fermi immagine scattati da molti media americani.

I messaggi sono stati presto cvancellati. La casa discografica ha indicato in un comunicato che il profilo era stato "compromesso". Poi la Sony ha presentato "le sue scuse a Britney Spears e ai suoi fan per la confusione". Intanto, la CNN aveva twittato la conferma di un portavoce della cantante di 35 anni che Spears è viva.

Prima che venissero cancellati i falsi messaggi, un altro tweet con l'annuncio della falsa morte di Britney Spears è stato postato dagli hacker sul profilo ufficiale di Bob Dylan, cantautore e premio Nobel per la letteratura di quest'anno.

(Fonte Afp)