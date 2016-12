Guinea Bissau, spariti 300mila vaccini per bambini donati da Onu

Servivano per una campagna di vaccinazioni

Roma, 22 dic. (askanews) - Vaccini donati al Guinea Bissau dall'Onu per 300mila bambini sono scomparsi dal deposito dove erano stoccati. La notizia è stata diffusa oggi, alla vigilia del lancio di una campagna di vaccinazio che è stata rimandata sine die. Lo ha appreso l'agenzia di stampa France Presse da fonti di polizia e ufficiali.

La scomparsa dei vaccini risale a martedì, quando le dosi erano in un deposito del ministero della Sanità. L'informazione è stata confermata da un funzionario del ministero.

I prodotti erano un dono del Fondo delle Nazioni unite per l'Infanzia (Unicef) per un valore di 120mila euro. Erano destinati a bambini da zero a cinque anni.

(Fonte Afp)