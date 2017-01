Gran Bretagna vuole "reciproco accesso a mercati" con Ue

Roma, 15 gen. (askanews) - La Gran Bretagna e l'Unione europea dovrebbero raggiungere un accordo che permetta il reciproco accesso ai mercati, sebbene Londra non intenda fare compromessi sul recupero del controllo esclusivo dell'immigrazione nel paese. L'ha affermato oggi il ministro delle Finanze di Londra Philip Hammond al gioornale tedesco Welt am Sonntag.

Hammond ha spiegato che il messaggio arrivato dal referendum sulla Brexit è: "Noi dobbiamo controllare la nostra politica sull'immigrazione". Il cancelliere dello scacchiere ha detto che i cittadini Ue dovreebbero essere lberi di viaggiare in Gran Bretagna e farvi affari, ma il dibattito è sul loro diritto di lavorarvi, risiedervi stabilmente e aprire attività. "Chiaramente noi abbiamo bisogno di gente che venga e lavori nella nostra economia per mantenerla funzionante". Tuttavia, la mancanza di controlli "deve avere uno stop".

Mentre i giornali britannici anticipano che la premier Theresa May vorrebbe procedere sulla via di una "hard Brexit", Hammond sostiene di essere "ottimista che saremo in grado di raggiungere un accordo che fornisca reciproco accesso ai mercati. Sarebbe logico".

Hammond inoltre ha ventilato il fatto che Londra sarebbe pronta a mettere in campo aggressivi tagli alle tasse sulle aziende per garantirsi una permanenza di aziende competitive nel paese a fronte di eventuali dazi Ue. Il ministro si è augurato che la Gran Bretagna "rimanga nel mainstream del pensiero economico e sociale dell'Europa", ma ha detto che questo deve cambiar corso, o altrimenti sarà costretta".

(Fonte Afp)