Varsavia, 29 dic. (askanews) - La Polonia conta di assicurarsi oggi l'acquisto di una collezione d'arte privata che comprende anche "La Dama con l'ermellino" di Leonardo da Vinci. Il ministero della Cultura di Varsavia, che due settimane fa aveva rivelato le trattative in corso per la collezione da due miliardi di euro, ha dichiarato che oggi sarà "firmato un accordo riguardo la definitiva assegnazione dello status" delle opere d'arte appartenute sino ad oggi alla famiglia dei principi Czartoryski.

Oltre alla celebre tela di Da Vinci, la raccolta privata comprende un Rembrandt e schizzi di Renoir. La principessa Izabela Czartoryska lanciò la collezione nel 1801, per tutelare le opere in un momento in cui la Polonia era divisa e contesa tra Austria, Prussia e Russia. Ora il governo polacco dice di volere acquistarla per sventare la possibilità di un trasferimento all'estero, cosa sempre possibile finché i capolavori raccolti dai Czartoryski sono in mano a una fondazione privata, tanto più che il presidente della fondazione, il principe 76enne Adam Karol Czartoryski, vive all'estero. (fonte afp)