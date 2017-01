Quasi tutti usano lo smartphone per navigare in internet

Roma, 23 gen. (askanews) - La Cina ha registrato 731 milioni di utenti internet a dicembre 2016. Lo riferisce un rapporto diffuso dal Centro cinese d'informazione sulla rete internet (CNNIC), secondo quanto riporta il Global Times.

Nel 2016 gli utenti internet sono cresciuti di 42,99 milioni, con un balzo in avanti del 6,2 per cento su base annua. Attualmente il 53,2 per cento della popolazione totale dei cinesi, la più numerosa al mondo. È connessa.

In particolare, è stata l'ascesa degli smartphone a dare un inarrestabile impulso alle connessioni. Nel 2016 sono stati 695 milioni gli utenti che hanno avuto accesso alla rete via smartphone, con un incremento del 10 per cento rispetto al 2015. Il 95 per cento degli utenti internet ha usato gli smartphone, rispetto al 90 per cento del 2015.

Il "digital divide" rimane profondo tra le città e le aree rurali, che sono le più povere del paese. Solo 201 milioni sono gli utenti residenti nelle campagne, pari al 27 per cento del totale.