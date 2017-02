Giudice Usa blocca decreto migranti, Trump: decisione "ridicola"

"Se un paese non può dire chi può entrare o no, sono grossi guai"

Roma, 4 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati uniti Donald Trump giudica "ridicola" la decisione del giudice di Settle di bloccare il suo decreto con cui si vieta temporaneamente l'ingresso negli Usa di cittadini provenienti da sette Paesi musulmani. Il parere di "questo cosiddetto giudice", contrario "in sostanza all'applicazione della legge per mantenere le distanze dal nostro Paese, è ridicolo e verrà ribaltata!" ha scritto Trump su Twitter.

"Quando un paese non è più in grado di dire chi può e chi non può, entrare o uscire, soprattutto per motivi di sicurezza, sono grossi guai!" ha aggiunto.