Giubileo di zaffiro di Elisabetta II, regina più longeva al mondo

Roma, 6 feb. (askanews) - Sessantacinque anni sul trono d'Inghilterra. La regina Elisabetta II, decana dei monarchi nel mondo, ha conseguito oggi un nuovo record: il giubileo di zaffiro. La regina, che ha compiuto 90 anni nel mese di aprile, è salita al trono nel 1952 all'età di 25 anni dopo la morte, all'età di 56 anni, del padre Giorgio VI. Un traguardo, quello odierno, che la regina celebra - e non festeggia com'è suo costume - presso la residenza di Sandringham, nell'Est del Paese.

E mentre Elisabetta "trascorrerà la giornata in privato", l'Inghilterra tutta celebrerà la sua monarca. Cerimonie in onore di Elisabetta sono previste in particolare alla Torre di Londra e al parco londinese di Green Park, dove saranno sparate le tradizionali salve d'artiglieria.

Per l'occasione sono state create anche delle monete commemorative: si tratta di pezzi di 5 sterline e di 1.000 sterline in oro, pesanti un chilo e messe in vendita al prezzo di 50.000 sterline l'una. Su queste monete è stata incisa una frase pronunciata durante un discorso tenuto a Città del Capo, in occasione del suo 21esimo compleanno: "Tutta la mia vita, che sia lunga o corta, sarà consacrata al vostro servizio".

La Royal Mail, le poste britanniche, ha prodotto un francobollo da cinque sterline dal colore blu zaffiro. Un ritratto della regina, fotografata da David Bailey nel 2014, è stato diffuso inoltre dal palazzo reale. In questa foto, la regina indossa un abito blu e una collana e orecchini di zaffiro e diamanti del 1850.

Nel settembre del 2015, la regina Elisabetta aveva infranto un altro record, quello di longevità sul trono, detenuto fino ad allora dalla sua bis-bis-nonna, la regina Vittoria: un record al quale non ha "mai aspirato", aveva fatto sapere. Attualmente è la sovrana più anziana del mondo e detiene il primato del regno più lungo di tutto il continente, dopo la morte del re di Thailandia, Bhumibol Adulyadej nello scorso mese di ottobre.

(fonte afp)