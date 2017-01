Giappone, stampa: verso abdicazione imperatore a inizio 2019

Tokyo, 11 gen. (askanews) - Il governo giapponese è favorevole ad autorizzare l'imperatore Akihito ad abdicare a favore del figlio, il principe ereditario Naruhito, dall'1 gennaio 2019. La notizia dell'inizio di questa nuova era imperiale per il Giappone è rivelata da molti media nipponici.

"L'esecutivo ha iniziato a valutare l'ascesa al trono del principe ereditario dal 2019", ha scritto il quotidiano Nikkei, confermando quanto rivelato anche da altri giornali come Mainichi e Yomiuri. La scelta dell'1 gennaio 2019 è dovuta alla volontà di non avere un anno solare a cavallo su due ere imperiali.

L'imperatore Akihito è asceso al Trono del Crisantemo nel 1989, alla morte del padre Hirohito. Ha dato nome alla sua era "Heisei" ("Pace ovunque"), a indicare un vero e proprio programma, dopo che l'era del padre Showa (nome postumo di Hirohito) era stata caratterizzata dal disastro della seconda guerra mondiale.

Il "Tenno", nel sistema costituzionale voluto dalle forze d'occupazione Usa dopo la fine del conflitto, è il simbolo della nazione e del popolo giapponese. Pur non avendo più il carattere sacro che aveva fino alla sconfitta nella guerra e non detenendo più alcun potere politico, l'imperatore mantiene ancora un fortissimo ruolo etico e simbolico.

Ad agosto Akihito, in ragione del suo stato di salute precario e degli impegni pesanti del ruolo imperiale, ha sostanzialmente chiesto di poter abdicare, un passaggio che non è compreso nella Legge sulla Casa imperiale. Il governo ha incaricato una commissione di valutare come affrontare la questione, sulla quale ci sono profonde divisioni.

I sondaggi, dal canto loro, segnalano che il 90 per cento della popolazione sarebbe favorevole a permettere l'abdicazione. Molti esperti stanno ventilando la possibilità che venga messa in campo una legislazione ad hoc, che valga in maniera eccezionale per Akihito, ma che non diventi una procedura stabile.

(fonte afp)