Roma, 23 gen. (askanews) - Per Shinzo Abe è una vera e propria patata bollente. Il processo che dovrà portare all'abdicazione dell'imperatore Akihito, richiesta dallo stesso Tenno in uno storico discorso tenuto ad agosto, è gravido di conseguenze e prevede delle modifiche normative che potrebbero avere conseguenze future. Oggi la speciale commissione di sei saggi incaricata dal governo di studiare la situazione ha reso pubblico il suo rapporto, nel quale non ci sono conclusioni ma un'accurata disamina dei pro e dei contro che porta a ventilare una preferenzza per l'ipotesi di una legge "una tantum".

La commissione è stata nominata a ottobre scorso, due mesi dopo il messaggio di Akihito. Non è stato possibile - ha spiegato - dare un'opinione definitiva sulle modifiche da fare alla Legge sulla Casa imperiale e, nel rapporto di 13 pagine, ha chiesto ulteriore tempo per "approfondire la discussione".

Dal rapporto, uno degli elementi che sembra essere più chiaro è che la commissione appare più propensa all'idea di una legislazione "una tantum" che permetta ad Akihito di abdicare, senza che questa legislazione vada a installarsi permanentemente nella giurisprudenza relativa alla Casa imperiale. Una soluzione che manterrebbe l'eccezionalità di una carica che non prevede la possibilità dell'abdicazione.

Il rapporto sostiene che un'idea di abdicazione sulla basa della tarda età non andrebbe considerato, perché ognuno arriva alla tarda età in maniera diversa. Inoltre, una normativa "ad hoc", anche per il futuro, rende meno pesante il rischio che un imperatore possa essere costretto a ritirarsi per pressioni politiche.

Akihito, tuttavia, nel suo messaggio ha abbastanza chiaramente fatto capire che la sua preferenza è per un percorso d'abdicazione permanente, ma questa parte del suo discorso non sembra essere adottata dalla commissione e dallo stesso governo di Abe. Sullo sfondo ci sono due diversi approcci: quello che vuol mantenere una specificità per l'istituzione nipponica rispetto a quella che la vuole intendere come una monarchia costituzionale.

Il Tenno, per la Costituzione giapponese, è "simbolo dello Stato e dell'unità del popolo" giapponese. Si tratta di una formula che cerca di fare i conti col passato militarista, che aveva visto nell'istituzione imperiale a carattere sacro l'elemento di legittimazione del potere, e col presente di un imperatore senza poteri politici reali ma con una capacità di esprimere un'alta autorità simbolica.