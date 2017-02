Giappone, parte treno-hotel superlusso da 6mila euro a notte

Suite come in un albergo su binari a cinque stelle

Roma, 24 feb. (askanews) - E' un treno, ma è organizzato come un hotel extralusso. E anche i prezzi sono da albergo a cinque stelle. Si tratta del nuovo "Twilight Express Mizukaze", il convoglio giapponese della JR West che ha fatto il suo primo viaggio.

Non è un convoglio fatto per i viaggi d'affari ma per quelli di piacere. E' possibile fare viaggi da uno o due giorni, comodamente accomodati nelle stanze doppie (prezzo per notte 270mila yen, ovvero 2.250 euro a notte) o in suite superlusso da 750mila yen (6.300 euro) a notte. In tutto, ci sono 368 stanze.

Nonostante i prezzi proibitivi, la curiosità del viaggio in un treno con stanze e suite abbellite da rifiniture di lusso e munite di tutti i confort ha allettato parecchio, secondo l'agenzia di stampa Kyodo, visto che ci sono state 2.022 prenotazioni.