Giappone, notte bianca per l'ultimo romanzo fiume di Murakami

Tokyo, 23 feb. (askanews) - I fan giapponesi di Murakami Haruki, autore di culto della letteratura contemporanea nipponica, si sono precipitati in libreria alla mezzanotte di Tokyo, le 17 in Italia, per comprare il suo ultimo romanzo fiume, il cui contenuto è rimasto finora segreto. Dell'imponente opera in due volumi si conosceva solo il titolo, che tradotto recita "L'assassinio del comandante della cavalleria".

"Tenterò di leggere quel che posso stanotte, nel treno di ritorno finchè resto sveglio" ha detto all'Afp uno dei primi acquirenti, Shibasaki Taira, giovane lavoratore dipendente che aveva prenotato qualche copia e si definisce un "harukista", un fan incondizionato dello scrittore. "Anch'io lo leggo stanotte per postare i miei commenti e le mie impressioni prima possibile su Twitter, sono sicura che molti faranno come mei" ha detto una ragazza che ha appena comprato i suoi due volumi. Insieme a lei, davanti alla libreria Kinokuniya del quartiere di Shinjuku, poco prima di mezzanotte, c'erano decine di persone, in gran parte uomini, in ordinata fila e paziente attesa.

Varie grandi librerie di Tokyo e delle principali città del Giappone hanno organizzato eventi speciali per la nuova opera dello scrittore più popolare del Paese, che ha anche parecchi detrattori. "E' un romanzo più lungo di 'Kafka sulla spiaggia' e più breve di '1Q84', una storia molto strana" si è limitato a dichiarare qualche mese fa Murakami, durante la consegna del premio Hans Christian Andersen in Danimarca. "L'autore ci ha fatto sapere che voleva che i lettori lo scoprissero senza sapere nulla prima e per questo abbiamo deciso di non dire nulla prima della pubblicazione. Anche internamente, pochissime persone vi hanno avuto accesso" ha detto all'Afp un portavoce della casa editrice Shinchosha.

"Vorrei che Murakami vi esprimesse in modo letterario i problemi, i dolori e le rabbie del mondo e che con la penna ricordasse a tutti l'importanza della pace" ha detto il direttore della libreria e saggista Nakamura Kunio, grande conoscitore dell'opera di Murakami, sia realista sia fantastica. "Il manoscritto è composto di duemila fogli. La prima tiratura doveva essere di 500mila copie per ciascuno tomo, ma abbiamo decisa di aumentarla a 700mila per la pria edizione e 600mila per la seconda" ha detto l'editore.

Si tratta del libro più lungo del romanziere da 1Q84, i cui primi due volumi sono usciti in Giappone nel 2009 e il terzo l'anno successivo. Tra "1Q84" e questo nuovo romanzo, Murakami, 68 anni ha pubblicato un romanzo breve "L'incolore Tsukuru Tazaki e i suoi anni di pellegrinaggio" poi una raccolta di racconti "Uomini senza donne".

Le nuove opere di Murakami, particolarmente i suoi romanzi che si vendono in milioni di copie solo in Giappone, creano sempre folli entusiasmi in patria, dove sono divorati e commentati. Lui, un uomo molto discreto che appare poco in pubblico e vive per molto tempo all'estero, è da anni un fenomeno sociale, con una cerchia di lettori enorme in tutto il mondo.

