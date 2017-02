Giappone, Naruhito è pronto a fare l'Imperatore

Roma, 23 feb. (askanews) - Naruhito, nel giorno in cui ha compiuto 57 anni, ha fatto capire in maniera inequivocabile di considerarsi pronto a sedere sul Trono del Crisantemo, prendendo il posto del padre, l'Imperatore Akihito, che ad agosto ha espresso il desiderio di essere il primo "Tenno" ad abdicare negli ultimi 200 anni.

"Intendo prendere a cuore, con serietà e operosità, i miei compiti, tenendoli costantemente a mente" ha affermato - secondo quanto riporta l'agenzia Kyodo - il primo in linea di successione in una conferenza stampa in occasione del suo genetliaco, dopo aver riferito di aver ascoltato "solennemente" le parole del discorso paterno con l'insolita e, per molti giapponesi, scioccante richiesta.

Le regole sulle quali si basa la vita dell'istituzione imperiale sono scritte in una Legge per la casa imperiale, che non prevede l'abdicazione. La richiesta di Akihito ha così costretto il governo ad aprire una fase di studio, accompagnata da un dibattito importante, per costruire una via istituzionale che permettà all'82enne imperatore di lasciare la scena al figlio.

L'ipotesi sulla quale il governo sta lavorando è quella di creare un percorso "una tantum" che consenta ad Akihito di lasciare il trono, senza che questo costituisca una prassi. La grandissima parte dei cittadini nipponici, secondo i sondaggi che hanno esplorato la loro opinione sulla vicenda, si sono detti favorevoli a permettere al Tenno di andare in ritiro.

In questo senso, le dichiarazioni odierne di Naruhito sono importanti, perché volte a dare rassicurazioni sulla sua solidità rispetto ai pesanti incarichi istituzionali e costituzionali assegnati all'Imperatore, che rappresenta l'unità del Giappone nella Carta fondamentale.

"E' importante per un imperatore chiedersi cosa voglia dire essere il simbolo dello Stato, dando profonda considerazione alla Costituzione, la quale stipula che l'Imperatore è simbolo dello Stato e dell'unità del popolo del Giappone, e desiderare laf elicità del popolo, condividendone gioie e dolori", ha affermato il principe ereditario. "Io - ha continuato - vorrei continuare a pregareper il popolo, standogli accanto, condividendone gioie e dolori".