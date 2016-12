Roma, 29 dic. (askanews) - La ministra della Difesa giapponese Tomomi Inada s'è recata oggi al santuario shintoista Yasukuni di Tokyo, un luogo di culto controverso perché vi sono venerate le anime dei soldati nipponici morti in guerra, compresi 14 condannati per crimini di guerra. La visita viene all'indomani dello storico incontro tra il primo ministro Shinzo Abe e il presidente Usa Barack Obama a Pearl Harbor.

Le visite di ministri e di esponenti politici provocano sempre la condanna dei paesi che subirono l'aggressione imperiale nipponica, primi fra tutti la Cina e la Corea del Sud.

"Quest'anno il presidente del paese che ha lanciato delle bombe atomiche ha visitato Hiroshima. Ieri il primo ministro giapponese si è espresso a Pearl Harbor per pacificare gli spiriti dei defunti", ha ricordato Inada, vestita di nero. "Per l'avvenire, io offro le mie preghiere per la pace in Giappone e nel mondo", ha aggiunto, glissando sul fatto che la visita a Yasukuni sarà percepita da Pechino e Seoul come una provocazione.

"Quale che sia la vostra percezione della storia, che voi siate amici o nemici, il desiderio di esprimere la sua gratitudine, di rispettare e commemorare coloro che sono morti per la loro nazione deve essere compreso in ogni paese", ha detto ancora Inada. Molti giapponesi considerato il santuario Yasukuni semplicemente un memoriale per i morti in guerra, come l'Altare della Patria in Italia.

Seoul ha immediatamente espresso la sua condanna e ha convocato un alto responsabile dell'ambasciata giapponese in segno di protesta. "Noi non possiamo che deplorare la visita della ministra in un santuario che onora dei criminali di guerra e glorifica il passato coloniale del Giappone", ha spiegato il governo sudcoreano. "Il Giappone - ha continuato - non potrà ottenere la fiducia dei suoi vicini e della comunità internazionale finché i suoi dirigenti non faranno un atto di sincero rimorso".

Il riferimento è alla passata colonizzazione della Corea, finita con la sconfitta giappnese nel 1945. Il santuario onora la memoria di due milioni e mezzo di soldati morti per il Sol levante dalla metà del XIX secolo alla fine del secondo conflitto mondiale. Ma nei registri del luogo di culto sono segnati dal 1978 anche i nomi di 14 esponenti del passato militarista condannati dagli Alleati nel Tribunale per i crimini di guerra in Estremo Oriente, che fu simmetrico al Tribunale di Norimberga che giudicò i gerarchi nazisti.

Tra i nomi venerati anche quello del generale Hideki Tojo, il primo ministro giapponese che ordinò l'attacco a Pearl Harbor dal quale ebbe inizio la Guerra del Pacifico.

(Fonte Afp)