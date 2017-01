Giappone, il premier Abe propone di allargare la Famiglia imperiale

Roma, 26 gen. (askanews) - Il mantenimento di una linea di successione maschile per l'Imperatore del Giappone è una questione che, secondo il primo ministro Shinzo Abe, va risolta anche attraverso una concessione dello status di appartenenti alla Famiglia imperiale ai membri dei rami collaterali. Abe ne ha parlato oggi alla Commissione bilancio della Camera dei Rappresentanti, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Kyodo.

Abe ha chiesto di affrontare la questione della successione "con cura e nel suo complesso", perché l'istituto imperiale è "estremamente importante e alla fondazione di questa nazione".

Negli ultimi anni la disponibilità di eredi maschi nella cerchia più stretta della Famiglia imperiale è stata scarsa. La richiesta di Akihito di poter abdicare, vista l'età avanzata, ha portato di nuovo alla luce la questione della successione e l'esecutivo ha nominato un panel di esperti che ha fatto una serie di valutazioni. L'orientamento del governo, esplicitato da fonti informali, sarebbe quello di creare un percorso "una tantum" per l'abdicazione.

Resta tuttavia la questione della linea di successione maschile. Attualmente essa è composta vede come erede al Trono del crisantemo il principe della Corona Naruhito (56 anni), seguito dal fratello Akishino (51 anni), dal figlio di questi Hisahito (10 anni) e dal fratello minore dell'attuale imperatore, il principe Hitachi, che ha 81 anni. Il futuro imperatore Naruhito non ha eredi.

I rami collaterali sono stati staccati dalla Famiglia imperiale nel 1947. In epoca moderna, il Trono del crisantemo non ha ospitato imperatori donna. L'ultima ad averlo occupato è stata Go Sakuramachi, che ha regnato tra il 1762 e il 1771. In tutto le imperatrici regnanti sono state otto (due delle quali regnarono per due volte). A queste va aggiunta la prima imperatrice regnante, Jingu, che è considerata una figura leggendaria.

Abe ha precisato che la sua idea, già espressa in altre occasioni, è quella di garantire ai membri maschi dei rami collaterali di poter rientrare nella Famiglia imperiale, oppure di permettere che vengano adottati dai membri della stessa.