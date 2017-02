Giappone, i "non attraenti" contro "cospirazione" San Valentino

Roma, 13 feb. (askanews) - Il Fronte dei brutti contro San Valentino. Mentre i centri commerciali di Tokyo sono invasi dalle ragazze che comprano il cioccolato per i maschi (i quali, se interessati, ricambieranno il 14 marzo), per le strade uno sparuto gruppo di uomini autodefinitisi "non attraenti" ha dimostrato per chiedere il divieto delle espressioni pubbliche d'amore perché urterebbe i loro sentimenti e arrivando a parlare di San Valentino come di una "cospirazione".

I membri di "Kakuhido", ovvero l'Alleanza rivoluzionaria degli uomini considerati non attraenti dalle donne", hanno innalzato un grande cartello contro San Valentino e hanno marciato per le strade della capitale nipponica.

"Il nostro scopo è sconfiggere questo capitalismo dell'amore", ha dichiarato il capo delle pubbliche relazioni del gruppo paramarxista Takayuki Akimoto. "La gente come noi che non cerca valore nell'amore - ha continuato - è oppressa dalla società. E' una cospirazione. E' imperdonabile".

San Valentino è un grandissimo evento commerciale in Giappone. Le vendite di cioccolato schizzano in alto e le donne si sentono in obbligo di acquistare dolciumi per tutti gli uomini che conoscono. Non lo regalano solo a quelli per i quali hanno un interesse, ma anche per colleghi e conoscenti (giri-choko, cioè cioccolato di buona educazione). Sarà poi nel White Day - il 14 marzo - che gli uomini dovranno restituire il regalo, soprattutto se interessati.

"La tradizione di regalare il cioccolato vuol dire che sei sempre in competizione", ha protestato Akimoto. "E' puro capitalismo. Vieni giudicato sulla base di quanti solciumi ricevi. E' una strategia dei capitalisti del cioccolato, è ridicolo".

(Fonte Afp)