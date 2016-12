Giappone, governo dà stretta a aziende che abusano di straordinari

Roma, 27 dic. (askanews) - Il governo giapponese, dopo i casi di morte da superlavoro (karoshi) che si sono verificati negli ultimi anni, ha deciso di dare una stretta alle compagnie che costringono i loro dipendenti a eccessivi straordinari. In base alle nuove regole diffuse dal Ministero del Lavoro di Tokyo, verrà resa più ampia la possibilità di pubblicizzare i nomi che violano le norme. Lo scrive il Nikkei shimbun, quotidiano economico giapponese.

Finora era previsto che il nome delle aziende che superano i limiti di legge per quanto riguarda la permanenza al lavoro dei loro dipendenti fosse diffuso solo quanto superavano le 100 ore di straordinario mensile. Con la nuova norma, si scende a 80 ore. La procedura prevede una specie di ammonizione, emessa dagli ispettori del lavoro, e poi la pubblicazione del nome per le aziende che non ottemperino.

La legge sulla pubblicazione dei nomi delle aziende che abusano degli straordinari è in vigore da un anno e mezzo, ma finora è stata utilizzata in un solo caso.

Il dibattito sul "karoshi" si è di nuovo inasprito da un anno a questa parte. A Natale del 2015 una dipendente del gigante della pubblicità Dentsu, Matsuri Takahashi, si buttò giù dal tetto del dormitorio aziendale dopo essere stata sottoposta a straordinari superiori a 100 ore mensili.