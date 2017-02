Giappone condannato a maxirisarcimento per rumore base Usa Okinawa

Roma, 23 feb. (askanews) - I giapponesi residenti vicino alla contestata base aerea statunitense di Kadena, a Okinawa, hanno ottenuto in tribunale una sentenza che stabilisce il pagamento di 30,2 miliardi di yen (267 milioni di dollari) in risarcimenti per l'inquinamento acustico provocato dai continui decolli e atterraggi di velivoli militari. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Kyodo.

A emettere la sentenza è stata la Corte distrettuale di Naha, stabilendo così un record: è il più importante risarcimento che il governo nipponico - destinatario della denuncia - sia mai stato condannato a pagare.

A presentare denuncia sono stati 22mila residenti. La loro richiesta era anche quella che vengano bloccati i voli la notte e alla mattina presto, ma su questo fronte non hanno ottenuto soddisfazione, perché la corte ha sostenuto di non essere competente, essendo i voli sotto autorità Usa.

"I governi degli Stati uniti e del Giappone non hanno assunto fondamentali misure di prevenzione e non hanno assunto provvedimenti rispetto ai danni che hanno provocato", recita la sentenza.

I ricorrenti hanno detto di non essere soddisfatti, ma di giudicare positivo il riconoscimento del danno. "La nostra volontà di avere quiete la notte non si è realizzata, ma la corte ha riconosciuto quanto siano gravi i danni. E' un netto passo avanti".