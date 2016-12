Giappone, Akihito compie 83 anni: migliaia lo festeggiano

Roma, 23 dic. (askanews) - L'imperatore giapponese Akihito ha festeggiato oggi i suoi 83 anni. Per l'occasione una folla immensa s'è riunita nel recinto del Palazzo imperiale di Tokyo, in un momento di particolare esposizione per il "Tenno", perché la questione di una sua eventuale abdicazione è oggetto di analisi dopo che lo stesso imperatore ha chiesto di poter passare la mano.

Akihito con una parte della famiglia imperiale, compreso il principe ereditario Naruhito, è apparso qualche minuto su un balcone chiuso da un vetro dell'edificio imperiale per salutare le migliaia di persone che sventolavano migliaia di bandierine con lo "hinomaru", il Sol levante simbolo del Giappone. Molti hanno urlato "Banzai!" ("Lunga vita!") A salutare il "Tenno" erano circa 33mila persone.

L'imperatore e la consorte Michiko sono particolarmente rispettati in Giappone. Akihito è asceso al Trono del Crisantemo nel 1989, alla morte del padre Hirohito. Ha dato nome alla sua era "Heisei" ("Pace ovunque"), a indicare un vero e proprio programma, dopo che l'era del padre Showa (nome postumo di Hirohito) era stata caratterizzata dal disastro della seconda guerra mondiale.

Il "Tenno", nel sistema costituzionale voluto dalle forze d'occupazione Usa dopo la fine del conflitto, è il simbolo della nazione e del popolo giapponese. Pur non avendo più il carattere sacro che aveva fino alla sconfitta nella guerra e non detenendo più alcun potere politico, l'imperatore mantiene ancora un fortissimo ruolo etico e simbolico.

Ad agosto Akihito, in ragione del suo stato di salute precario e degli impegni pesanti del ruolo imperiale, ha sostanzialmente chiesto di poter abdicare, un passaggio che non è compreso nella Legge sulla Casa imperiale. Il governo ha incaricato una commissione di valutare come affrontare la questione, sulla quale ci sono profonde divisioni. Questa dovrebbe pubblicare le sue conclusioni all'inizio del prossimo anno.

I sondaggi, dal canto loro, segnalano che il 90 per cento della popolazione sarebbe favorevole a permettere l'abdicazione. Molti esperti stanno ventilando la possibilità che venga messa in campo una legislazione ad hoc, che valga in maniera eccezionale per Akihito, ma che non diventi una procedura stabile. (Con fonte Afp)