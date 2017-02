Giappone, abdicazione Imperatore: allarme dei produttori di agende

Roma, 9 feb. (askanews) - C'è un settore che, più di ogni altro, sta seguendo con il fiato sospeso il dibattito sulla possibilità per l'Imperatore Akihito di abdicare: è quello dei produttori di calendari e agende. Questo perché, ogni Tenno al suo periodo di regno un nome (gengo, che poi diventerà anche il nome postumo dell'Imperatore). Questo nome è tradizionalmente utilizzato per indicare l'anno.

Per esempio, il 2017 in Giappone è più spesso segnalato come 29mo anno dell'era Heisei, perché Akihito è asceso al Trono del Crisantemo nel 1989. Heisei sarà anche il nome di Akihito dopo la sua morte, come Showa è il nome del padre che fu in vita Hirohito.

Ad agosto 2016, in un messaggio teletrasmesso il Tenno ha indicato il suo desiderio di essere sollevato dai suoi gravosi impegni, creando un tracciato giuridico - al momento assente nella normativa - perché possa abdicare. Da allora è partito un dibattito su questa possibilità e il governo sta studiando una soluzione una-tantum, che pur permettendo ad Akihito di prendere il meritato riposo, non renda l'abdicazione dell'Imperatore in tarda età una prassi consolidata.

I giapponesi stanno vivendo questa fase con un forte senso di simpatia per l'anziano Imperatore. Ma c'è un settore industriale che vive una legittima ansia: i produttori di calendari e agende. Il loro travaglio è stato raccontato dall'agenzia di stampa nipponica Kyodo.

"Mi sono sentito un po' preoccupato quando ho visto il videomessaggio di Sua Maestà , perché ho pensato che avrebbe influenzato la produzione di diari di quest'anno", ha spiegato Azusa Miyakoshi dell'editore Takahashi Shoten, grande produttore di calendari.

I giapponesi, da sempre, amano agende e calendari. Nelle librerie e cartolerie, le sezioni dedicate a questi prodotti sono ricchissime e molto variegate. Normalmente, i calendari e agende per l'anno nuovo vanno in vendita a settembre, ma la loro produzione inizia a gennaio. Questo vuol dire che hanno bisogno di un certo anticipo per programmare il loro lavoro. "Sarebbe troppo tardi se il cambio di era fosse annunciato sei mesi prima", ha spiegato Miyakoshi. "Noi vogliamo che l'annuncio sia fatto il prima possibile".

Diverse speculazioni girano sulla tempistica dell'abdicazione imperiale, che non è stata ancora decisa. Basandosi su un passaggio del discorso di Akihito, si parla spesso della fine del 2018.